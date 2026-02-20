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Puglia, sanità: riorganizzazione dell’emergenza urgenza, incontro assessore-dirigenti dei servizi Ieri pomeriggio

20 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Piani operativi che attraverso una riorganizzazione puntuale del sistema dell’emergenza urgenza e del 118 consentano di ridurre ulteriormente i tempi di intervento nei soccorsi e di decongestionare i pronto soccorso della Puglia. È l’ipotesi di lavoro emersa nel corso dell’incontro che l’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha avuto nel pomeriggio con le Direzioni sanitarie delle aziende, i direttori delle centrali operative del 118 e i responsabili dell’emergenza urgenza. Un confronto diretto con chi opera quotidianamente sul campo e ha posto come questioni su cui intervenire, tra le altre cose, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle strutture accreditate, la razionalizzazione della dislocazione di ambulanze e auto-mediche, la riorganizzazione delle consulenze specialistiche nei pronto soccorso e l’opportunità di sensibilizzare la popolazione sul corretto utilizzo di un sistema fondamentale come il 118.

Questioni che l’assessore ha intenzione di affrontare direttamente con incontri operativi, a partire da marzo in ciascuna azienda/ente del servizio sanitario regionale. Saranno avviati i tavoli di lavoro in modo da giungere concretamente a un modello operativo, disegnato in base alle esigenze dei singoli territori, e allo stesso tempo mettere a fattore comune le migliori pratiche che confluiranno nella rete regionale dell’emergenza urgenza.


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