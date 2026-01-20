Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Scatig,na consigliere regionale della Puglia:

Oggi, per l’ennesima volta in stazione ad Alberobello, l’autobus delle Ferrovie del Sud Est diretto a Martina Franca era pieno e non ha permesso che vi salissero a bordo molti studenti. Ancora una volta i nostri ragazzi hanno dovuto evitare un viaggio in piedi e sono rimasti a piedi. L’autista ha giustamente rispettato le norme del codice della strada sul trasporto di persone, ma non è stata prevista nessuna corsa aggiuntiva per gli studenti. E così, i ragazzi che avevano possibilità si sono fatti accompagnare con mezzi privati di familiari con annessi disagi per genitori e parenti che magari hanno dovuto lasciare momentaneamente il posto di lavoro. Tanti, troppi studenti, ancora una volta, sono entrati a scuola in ritardo o, ancor peggio, hanno saltato il giorno di lezione. Ormai ho perso il conto delle volte in cui ho raccolto l’amarezza e le proteste di studenti e genitori per una situazione incresciosa verso cui FSE non si è ancora premurata di offrire corse aggiuntive. Intollerabile che questo disagio debba ricadere su studenti e lavoratori che pagano regolarmente l’abbonamento e che, ogni giorno, non sanno se la mattina riusciranno a raggiungere il luogo di lavoro o la scuola. Adesso non ci sono più scuse: la Regione Puglia deve intervenire immediatamente avendo adesso un assessore ai Trasporti che, proprio nelle scorse ore e a favor di telecamera, è salito sul treno regionale Foggia-Bari per rendersi conto personalmente di come viaggiano i pugliesi. Lo invito formalmente a fare la stessa cosa, con me. Lo invito a salire su un autobus di FSE assieme al sottoscritto, per rendersi conto di come lo stato di salute del trasporto pubblico su gomma nel Sud Est barese, e non solo, sia disastroso. Ovviamente sarà mia premura preparare un piano B, cioè la mia macchina, nel caso in cui l’assessore Piemontese e io dovessimo restare a terra. Che poi è ciò che accade ormai pressoché quotidianamente ai nostri figli e ai lavoratori.