Stando a ricostruzioni dell’accaduto, alcuni tondini di metallo si sono staccati dalla gru e hanno colpito il lavoratore 41enne che era impegnato nel movimentare reti metalliche. Arrivati i soccorritori, l’uomo era in arresto cardiaco. Vani i tentativi di rianimarlo. Accaduto a Torino ieri.

L’uomo era residente in Puglia, secondo quanto ha comunicato il sindaco di Torino in un messaggio di cordoglio. Così come ha sede in Puglia, ad Altamura, l’azienda appaltatrice del lavoro per Torino expo con il cantiere aperto in cui lavorava il 41enne di origine nigeriana.