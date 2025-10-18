Di seguito il comunicato:

La Puglia compie un passo epocale e si proietta sulla scena educativa globale. Con un provvedimento senza precedenti, l’Ufficio Scolastico Regionale, in nome del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha concesso alla International School of Brindisi (ISB) la prima e unica autorizzazione come “Scuola Straniera” mai rilasciata nella regione.

Un traguardo che segna una vera svolta per il Sud Italia: nasce a Brindisi un campus internazionale d’avanguardia, frutto della visione e dell’impegno di un team che ha trasformato un sogno in realtà, aprendo il territorio al mondo e al futuro.

Un punto di svolta per il Sud Italia

L’istituto, inaugurato il 1° settembre 2025, è a tutti gli effetti un college americano a Brindisi – l’unica scuola internazionale accreditata a sud di Napoli.

Offre un percorso formativo completo dai 3 ai 18 anni, basato su un curriculum americano con crediti e diplomi riconosciuti a livello mondiale.

“Questo risultato è il frutto di una dedizione che va oltre il dovere, un lavoro che in pochi mesi ha raggiunto l’impossibile,” dichiarano congiuntamente l’Avv. Elena Elia, Legale Rappresentante, e Carmela D’Angelo, COO di ISB.

“Per anni, aziende e famiglie internazionali hanno esitato a trasferirsi qui per mancanza di un’offerta educativa certificata. Oggi quella barriera è crollata: chi sceglie Brindisi, sceglie ISB”.

Un impatto concreto sul territorio

L’autorizzazione ministeriale consente di soddisfare i requisiti richiesti da organizzazioni internazionali, ambasciate e multinazionali per garantire l’istruzione ai figli del personale, rafforzando il ruolo di Brindisi come hub strategico e centro globale.

In quanto impresa sociale, ISB è profondamente radicata nel tessuto locale. Sono già attive collaborazioni con aziende del territorio per l’istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli, a sostegno dell’inclusione e dell’uguaglianza di opportunità.

ISB at a Glance – Un’esperienza educativa d’avanguardia

Il Campus

600 m² di spazi didattici climatizzati

Campi sportivi di ultima generazione (calcio a 5, basket, pallavolo)

Aree esterne con orti didattici, zone picnic, ping-pong e area giochi attrezzata

Videosorveglianza e sicurezza di livello internazionale

La Didattica

Classi di massimo 15 studenti

Rapporto docenti-alunni di 1 a 5

Policy “zero compiti a casa” per un apprendimento fondato sulla curiosità e la partecipazione

Supporto allo Studente

Direzione affidata a Corey Magyar , psicologo clinico e cognitivo

, psicologo clinico e cognitivo Approccio “ coaching ” per la crescita personale e accademica

” per la crescita personale e accademica Team dedicato all’inserimento dei nuovi studenti

Tecnologia e Risorse

Piattaforma digitale Toddle per la gestione integrata di didattica e comunicazioni

per la gestione integrata di didattica e comunicazioni Biblioteca, laboratori e aule digitali per IT ed esami

Corpo Docente

Insegnanti madrelingua con accreditamento internazionale

con accreditamento internazionale Formazione professionale continua

Servizi per la Comunità ISB

Servizio di catering (non mensa) basato su stagionalità, varietà e prodotti locali , arricchito da sapori dal mondo per riflettere la diversità culturale del campus

(non mensa) basato su , arricchito da per riflettere la diversità culturale del campus Servizio shuttle bus da Brindisi centro e Casale , pensato per offrire alle famiglie una soluzione “no stress” e garantire sicurezza e comfort agli studenti

da e , pensato per offrire alle famiglie una soluzione e garantire sicurezza e comfort agli studenti Un approccio “a 360 gradi” che fa di ISB una vera comunità internazionale, dove educazione, benessere e qualità della vita si intrecciano ogni giorno

Offerta Formativa

Tempo pieno dal lunedì al venerdì (8:30–16:30)

Materiale didattico incluso

Ampio programma doposcuola: Academics, Wellness, Sport, Creativity (inclusi club di scacchi ed economia)

Comunità Globale

Circa 20 nazionalità rappresentate

Inglese come lingua d’insegnamento

Lezioni quotidiane di italiano e corsi opzionali di spagnolo per favorire l’integrazione

Info su www.isbrindisi.com