Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza:

In data odierna, 200 Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari stanno

dando esecuzione – in Basilicata, Emilia Romagna, Puglia e Veneto – a un decreto di

perquisizione, emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di 51 persone fisiche, 7

società e presso lo studio di un commercialista.

L’attività investigativa trae origine da un controllo effettuato da una pattuglia della Stazione dei

Carabinieri di Palo del Colle, nel corso del quale venivano rinvenuti, in possesso di due

imprenditori del settore edile, numerose carte prepagate e denaro contante.

I successivi approfondimenti investigativi sono stati codelegati ai militari del Nucleo

Investigativo dell’Arma e – in ragione delle peculiari competenze specialistiche nel contrasto ai

reati economico-finanziari – al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari.

Le investigazioni sinora svolte (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che

necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) – con il

coordinamento di questo Ufficio giudiziario – avrebbero fatto emergere l’esistenza di un sodalizio

criminale, con basi logistiche a Bari ed Altamura (BA), dedito ad avanzare indebite richieste di

accesso ai c.d. “bonus edilizi” per fittizi interventi di ristrutturazione immobiliare.

In tale contesto, sarebbe emerso il ruolo di numerose persone compiacenti, prive di qualsivoglia

capacità reddituale e patrimoniale, in molti casi gravate da precedenti di polizia, prestatesi a

comunicare, nell’apposita piattaforma informatica, crediti d’imposta per un valore complessivo di

oltre 17 milioni di euro.

I riscontri investigativi avrebbero consentito di accertare la fittizietà dei crediti d’imposta

correlati ai “bonus edilizi”, in considerazione dell’attestazione di dati non veritieri, quali la

disponibilità di beni immobili inesistenti, ovvero appartenenti a soggetti estranei ai fatti, nonché

l’esecuzione di lavori edili di rilevante entità, in realtà mai eseguiti.

Detti crediti sarebbero stati successivamente ceduti a un intermediario abilitato e parte del denaro

(circa 3,9 mln di euro) versato su conti corrente creati ad hoc, per essere successivamente

veicolato in ulteriori rapporti finanziari intestati ad aziende cartiere e/o prestanome, al fine di

occultarne la provenienza e impedirne, così, il tracciamento. Ciò anche mediante una serie di

simulati pagamenti di finti fornitori e dipendenti, ovvero di ricariche di carte prepagate intestate a

persone compiacenti per effettuare successivi prelevamenti presso vari ATM.

Le perquisizioni eseguite – su disposizione di questa Procura della Repubblica – hanno lo scopo di

reperire tutta la documentazione utile al successivo sviluppo delle indagini.

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Le Fiamme Gialle Brindisine hanno eseguito nello scorso fine settimana una serie di interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico finanziaria nel territorio della provincia.

Nel corso dei servizi, i finanzieri della Compagnia di Ostuni, nella Città Bianca e nei comuni di Carovigno e San Vito dei Normanni, hanno individuato 7 lavoratori “in nero” impiegati in imprese operanti nell’edilizia e nella ristorazione.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre effettuato, in tutto il territorio provinciale, numerosi interventi in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute, che hanno portato alla constatazione di 20 violazioni, per l’omessa memorizzazione dei dati e la mancata verifica periodica del misuratore fiscale.

Continua incessante l’attività di contrasto alle condotte che costituiscono un grave danno allo sviluppo economico del territorio, non solo per tutelare i molti imprenditori onesti che operano nella legalità ma per contrastare, con decisione, coloro che traggono indebiti vantaggi finanziari e competitivi dallo sfruttamento della manodopera “in nero”.