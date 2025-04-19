Autocertificazione di un titolo di studio diverso da quello effettivamente conseguito. Questa da giorni era l’ipotesi sull’esito della selezione per un ruolo dirigenziale in Aeroporti di Puglia. Chi aveva ottenuto quel ruolo si è dapprima dimessa, poi la procura di Bari ha aperto un’inchiesta (senza indagati) per fare luce su quella documentazione, poi la ormai è dirigente Adp ha diffuso, nelle scorse ore, una dichiarazione.

Di seguito la dichiarazione di Carmela Fiorella:

Rompo il silenzio e il riserbo che ho mantenuto dall’inizio di questa vicenda per assumermi pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto. Sono stata accecata dall’ambizione di poter ricoprire un ruolo professionale che ritenevo potesse coronare il mio percorso di studi e la mia esperienza di lavoro nel campo delle Risorse umane, essendo laureata in Scienze delle Amministrazioni all’Università degli Studi di Bari, avendo conseguito un master in Organizzazione del Personale all’Università Bocconi e svolgendo l’attività di consulente delle Risorse umane in un’importante azienda privata. Chiedo scusa a tutti, in primis al Presidente, al Consiglio d’amministrazione, ai Commissari di concorso e a tutti i dipendenti di Aeroporti di Puglia, all’Università di Bari e alla mia famiglia. Soprattutto chiedo scusa pubblicamente, come ho subito fatto in privato, a mio marito, che era totalmente ignaro e che sta subendo ingiustamente le conseguenze delle mie azioni. Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro.