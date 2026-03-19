Da oggi è in vigore il decreto varato dal governo ieri in tema di carburanti. Le accise calano di 25 centesimi di euro per venti giorni per poi valutare il da farsi, inoltre c’è il credito di imposta sul gasolio per gli autotrasportatori e pescatori e ancora una norma di contrasto alla speculazione sui prezzi che prevede uno speciale regime di controllo, come detto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tg1.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori della Puglia, consultabile per ogni distributore d’Italia:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

Di seguito il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (riporta la località di Salamanca perché lì si trova il presidente della Repubblica che oggi riceve una laurea honoris causa):

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle

crisi dei mercati internazionali. (26G00052)

(GU n.64 del 18-3-2026)

Vigente al: 19-3-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure

per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei

carburanti, nonche’ a sostegno dell’economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 18 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e

del made in Italy, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza

energetica e dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle

foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

1. Le societa’ petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano

l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per

autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i

prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per

la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la

pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li

trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante

per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della

filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto

funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di

cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per

cento del fatturato giornaliero.

2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell’articolo 1 del

decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in

aumento nell’arco della giornata in cui e’ stata effettuata la

comunicazione.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy – Garante per la

sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo

dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e

distribuzione dei carburanti al fine dell’immediato rilievo, previa

individuazione di indici di anomalia, dell’andamento dei prezzi al

consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e

raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza

dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell’andamento del prezzo

alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi

rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla

Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e

delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e

verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le

eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del

carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di

acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare

dell’autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono

immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei

prezzi per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,

comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al

Garante per la concorrenza e il mercato per l’eventuale avvio dei

procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti

disposizioni.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 347 del codice di procedura

penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due

giorni all’Autorita’ giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al

comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la

sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui

all’articolo 501-bis codice penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un

periodo pari a tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Misure in materia di accise

1. In considerazione degli effetti economici derivanti

dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le

aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come

carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come

carburanti, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo

giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti

misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per

1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77

euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di

euro per l’anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell’anno 2028, si

provvede ai sensi dell’articolo 5.

Art. 3

Misure in favore dell’autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento

eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle

imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia

esercenti le attivita’ di trasporto indicate all’articolo 24-ter,

comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e’ riconosciuto un contributo straordinario,

sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa

sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al

prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente

e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma

e’ concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026

ed e’ attributo alle condizioni e con le modalita’ previste dal

decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si

applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla

formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al

superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i

criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di

cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo

sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei

limiti di spesa previsto, nonche’ alla documentazione richiesta, alle

condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi

adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di

euro per l’anno 2026 si provvede ai sensi dell’articolo 5.

6. In considerazione dell’andamento delle sensibili oscillazioni

del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026,

l’aggiornamento di cui all’articolo 1, comma 250 della legge 23

dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento

alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Art. 4

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese

ittiche

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal

perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della

benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e’

riconosciuto alle imprese esercenti l’attivita’ di pesca, nel limite

di 10 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei

maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e

benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio

delle predette attivita’, un contributo straordinario, sotto forma di

credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per

l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e

maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture

d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre

2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla

formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al

superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’

alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in

vigore del presente decreto di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita’

di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare

riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di

credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa

previsti, nonche’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di

revoca e all’effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai

relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell’agricoltura,

della sovranita’ alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307

e’ incrementato di 15,5 milioni di euro per l’anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari a

110 milioni di euro per l’anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l’anno

2027 e dall’articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l’anno

2026 e 6,1 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l’anno 2026, mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di

ciascuno stato di previsione della spesa di cui all’Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l’anno 2027, mediante le

maggiori entrate rinvenienti dall’articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27

dicembre 2004, n. 307.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Salamanca, addi’ 18 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri

Giorgetti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro

dell’ambiente e della sicurezza

energetica

Urso, Ministro delle imprese e del

made in Italy

Lollobrigida, Ministro

dell’agricoltura, della sovranita’

alimentare e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: Nordio