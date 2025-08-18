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Puglia, autostrada: chiusure notturne per lavori Da stasera

18 Agosto 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle due notti consecutive di lunedì 18 e martedì 19 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Pescara.
In alternativa, si consiglia la stazione di Poggio Imperiale.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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