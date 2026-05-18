Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Controlli congiunti dei Carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) in un’azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi per animali domestici.

Nel corso dell’operazione, condotta con il supporto dell’ICQRF Puglia e Basilicata – ufficio d’area di Lecce – i militari hanno effettuato verifiche finalizzate ad accertare la correttezza delle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti “pet food”, nonché la provenienza e la tracciabilità delle materie prime utilizzate.

Gli accertamenti, avviati a seguito di una mirata attività info-investigativa del NAS, hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell’etichettatura di confezioni di alimenti destinati ai cani. In particolare, sono state sequestrate amministrativamente oltre 12.500 confezioni di “pet food”, realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari, per un valore commerciale di diverse migliaia di euro.