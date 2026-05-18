Trasporto pubblico: sciopero fino a stasera ELENCO TRENI GARANTITI IN PUGLIA

Dalle ore 21:00 del 17 alle ore 20:59 del 18 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link

Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero .

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina.

Per Trenord sono consultabili sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.