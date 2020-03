Di seguito il comunicato:

Il Movimento 24 Agosto “Equità Territoriale”, circolo di Taranto e provincia, nato dall’idea dello scrittore e giornalista Pino Aprile, ha lo scopo di ridurre al minimo le disuguaglianze che intercorrono tra le regioni settentrionali e quelle meridionali in una visione a 360 gradi, facendo riferimento alle infrastrutture, ai trasporti, alla sanità e ad una corretta redistribuzione della ricchezza.

Il M24A ET, spinto dalla gravità del momento storico in cui viviamo, caratterizzato da pandemia COVID-19, vuole fornire il suo contributo per cercare di fronteggiare al meglio questa situazione.

Il Movimento rileva che la predisposizione dei presidi sanitari in Puglia, per affrontare l’epidemia in atto, consta di grande ottimismo e di poche strutture ospedaliere.

La carenza di strutture capaci di gestire in modo esauriente la richiesta di posti letti, porta il M24A ET a ritenere opportuna l’attivazione massiva di altre strutture presenti già nel territorio tarantino.

Si chiede al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ed il Sindaco del Comune di Taranto, Rinaldo Melucci, un intervento deciso volto ad effettuare miglioramenti strutturali e sanitari negli Ospedali Militari della Regione (e dell’Ospedale Marina Militare di Taranto), tali da metterli nelle condizioni di poter supportare ed alleggerire le presenze negli ospedali civili ed evitare un sovraccarico di lavoro e tensioni alla collettività e, soprattutto, al personale sanitario. Si richiedono, perciò, miglioramenti relativi ai macchinari necessari, primi fra tutti i ventilatori polmonari, che servono in grande quantità, ma, che diventeranno sempre più introvabili vista la pandemia in evoluzione.

In virtù del notevole incremento di persone contagiate dal virus e, tenuto conto dell’aumento previsto dalle statistiche nelle prossime settimane, si invitano il Presidente Michele Emiliano e il Sindaco Rinaldo Melucci a volgere celermente la loro attenzione su questa richiesta, comunicandoci le loro intenzioni in merito.