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Carlo Verdone, settanta anni Gli auguri anche dal presidente della Repubblica. Lo stretto rapporto con la Puglia

17 Novembre 2020
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Di seguito la comunicazione della presidenza della Repubblica:

Il Presidente Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno. Nel corso della telefonata il Presidente ha ringraziato Verdone per quanto ha donato in quasi cinquant’anni di carriera all’arte cinematografica e agli italiani.

Carlo Verdone ha divertito, fatto pensare, commuovere, generazioni di italiani. Un sacco bello, Bianco rosso e Verdone, Borotalco, poi decine di altri film in cui sono stati proposti i ruoli del ragazzo ingenuo o del coatto o del cinico o del rompiscatole puntiglioso e una miriade di altre caratterizzazioni, il cabaret degli inizi, una presenza via via monumentale per il cinema italiano e per Roma. Verdone è pronto con un nuovo film girato proprio in Puglia ma che, causa corona virus, non riesce proprio ad andare nelle sale. Perché è lì, al cinema, che Carlo Verdone vuole sia visto il suo nuovo lavoro, come accaduto per i precedenti. Il rapporto di Carlo Verdone con la Puglia è stretto. Si pensi al festival del cinema europeo di Lecce, con il premio intitolato a Mario Verdone, padre di Carlo il quale è riferimento essenziale del festival. Buon compleanno Carlo Verdone.

(foto: tratta da profilo facebook di Carlo Verdone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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