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Regione Puglia: stamani malfunzionamento dei sistemi informativi Situazione risolta intorno a mezzogiorno

17 Ottobre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si informa che i sistemi informativi della Regione Puglia, risultati temporaneamente non raggiungibili a partire dalle ore 8.15 di oggi a causa di un guasto alle apparecchiature di collegamento che regolano e proteggono il traffico tra il datacenter regionale e la rete internet, sono ora completamente ripristinati e nuovamente accessibili.

Il disservizio non ha comportato alcuna perdita o compromissione dei dati esistenti. Durante l’interruzione, i servizi essenziali hanno comunque garantito l’operatività attraverso procedure alternative, assicurando la continuità delle attività.

Sono in corso le opportune verifiche tecniche per individuare le cause dell’anomalia e prevenire eventuali future criticità.


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