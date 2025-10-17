Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si informa che i sistemi informativi della Regione Puglia, risultati temporaneamente non raggiungibili a partire dalle ore 8.15 di oggi a causa di un guasto alle apparecchiature di collegamento che regolano e proteggono il traffico tra il datacenter regionale e la rete internet, sono ora completamente ripristinati e nuovamente accessibili.

Il disservizio non ha comportato alcuna perdita o compromissione dei dati esistenti. Durante l’interruzione, i servizi essenziali hanno comunque garantito l’operatività attraverso procedure alternative, assicurando la continuità delle attività.

Sono in corso le opportune verifiche tecniche per individuare le cause dell’anomalia e prevenire eventuali future criticità.