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Ex Ilva: bando della Regione Puglia per le imprese dell’indotto Pubblicato nel bollettino ufficiale

17 Ottobre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16/10/2025 l’avviso denominato “Misura per la protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva dello stabilimento ex ILVA”, giusta Determina Dirigenziale n. 38 del 14/10/2025, con cui l’ente regionale intende sostenere economicamente le imprese (grandi, medie e piccole) dell’indotto ex ILVA, oggi Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, che hanno garantito la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico tarantino.

Il contributo è erogabile, in favore di ciascuna impresa, nel limite massimo del 30% del credito prededucibile vantato nei confronti del siderurgico, così come certificato dal Tribunale di Milano, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato “de minimis”.

Il contributo è riservato alle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

Le risorse stanziate ammontano a € 20.853.864,02 rivenienti dallo svincolo di quote di avanzo regionale.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma digitale raggiungibile al seguente link: https://smart.sistema.regione.puglia.it/.


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