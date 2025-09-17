A mezzanotte è scaduto il termine per indire le elezioni il 16-17 novembre. Nella forbice di date indicate dal governo alle Regioni per scegliere la data delle elezioni, nonché per statuto della Regione Puglia (non oltre i sessanta giorni dal termine della legislatura) è rimasto solo il 23-24 novembre, ovvero l’unica domenica per iniziare a votare, ancora collegata a quella scadenza in quanto chiusura di quella settimana. In attesa della formalizzazione con il decreto del presidente della Regione Puglia si può comunque già dire con certezza che le elezioni regionali pugliesi si terranno il 23 e il 24 novembre.