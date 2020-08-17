Di Francesco Santoro:

ll presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha telefonato a Francesco e Grazia Ferrazzano, la coppia di San Nicandro Garganico che ha deciso di ospitare Zdeneck e Camilla (foto: fonte sannicandro.org), i freschi sposi della Repubblica Ceca vittime nei giorni scorsi di un furto in Puglia. I due hanno potuto proseguire il viaggio di nozze grazie al sostegno di Francesco e Grazia, che nella tarda mattinata di ieri hanno ascoltato le parole del premier, il quale si è complimentato per la generosità dimostrata. Giuseppe Conte ha anche partecipato con una donazione di cinquecento euro alla raccolta di fondi per i due sposi in luna di miele.