Di Nino Sangerardi:

L’appalto telematico, a procedura aperta, verte sulla “conclusione di un accordo quadro multi lotto avente ad oggetto servizi per la comunicazione e organizzazione di eventi per gli enti e amministrazione pubbliche pugliesi”.

Indetto da InnovaPuglia spa,100% proprietà della Regione Puglia a cui è riconducibile la direzione e il controllo,con base d’asta pari a 10.000.000,00 euro Iva esclusa.

Il vincitore del bando deve, tra l’altro, realizzare l’ideazione e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi,analisi dei risultati,location e allestimenti,messa in opera e gestione di materiali multimediali,servizi di catering,programma e acquisto di spazi pubblicitari sui mass media, servizi editoriali.

Concessione divisa nei seguenti lotti : numero 1 valore euro 4.500.000,00, numero 2 euro 3.000.000,00,numero 3 euro 2.500.000,00.

Alla gara possono intervenire società che negli ultimi due anni hanno registrato un fatturato medio annuo non inferiore a 200 mila euro per il lotto n.1,a 800 mila euro per il lotto n.2 e a 1.250.000,00 per il lotto n.3.

In merito alla capacità tecnica e professionale i concorrenti devono aver eseguito,nell’ultimo biennio, servizi analoghi in favore della Pubblica amministrazione o compagini private per un importo complessivo,Iva esclusa, non inferiore a 100 mila euro per il lotto numero 1,a 400 mila euro per il lotto numero 2 e a 600 mila euro per il lotto numero 3.

Durata del contratto ? Ventiquattro mesi.