Incidente sul lavoro poco dopo le 4. Il titolare di un’azienda di Ruvo di Puglia è stato investito da un mezzo aziendale manovrato da un dipendente. Il titolare dell’impresa è morto.
Ne dà notizia il tgnorba.
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