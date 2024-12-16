Di seguito un comunicato diffuso dalla camerata musicale barese:

Ad un passo dall’avvio dell’inverno, il direttore artistico della Camerata Musicale Barese, M° Dino De Palma, è pronto a portare in scena due spettacoli-eventi dedicati alla danza, quella contemporanea ed acrobatica del gruppo italiano forse più noto in questo settore, eVolution Dance Theatre, e quella popolare, di ispirazione francese, legata alla tradizione del can can ad opera di una compagnia pugliese che non ha bisogno di presentazioni, il Balletto del Sud guidato da Fredy Franzutti (3 gennaio, Teatro Piccinni).

Si inizia lunedì 16 dicembre, alle ore 20:30, nella moderna e funzionale struttura del Teatro AncheCinema di Bari con COSMOS, progetto al suo debutto barese, nuova e straordinaria produzione della compagnia di danza contemporanea eVolution dance theater, diretta da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia. Lo spettacolo, arricchito da un’incredibile fusione di danza, illusioni e scenografie interattive, si trasformerà in un portale verso l’immensità dell’universo. Ispirato dalla frase di Carl Sagan, “Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto”, COSMOS ci conduce in un’esplorazione visionaria di mondi sconosciuti, dove la scienza si dissolve e l’immaginazione prende il sopravvento. Le stelle e i pianeti brillano nella solitudine dello spazio intergalattico, mentre creature ipnotiche e ultraterrene emergono tra luce e oscurità. È un viaggio cosmico che culmina nel ritorno al nostro fragile pianeta, perso nell’immensità dell’universo.

La danza si unirà alla magia, l’illusione ai giochi di luce, l’acrobazia alla tecnologia più avanguardistica per un viaggio che non potrà che sorprendere e stupire il pubblico che prenderà parte a questa esperienza multisensoriale.

Protagonista una compagnia ormai nota a livello mondiale, fondata nel 2009 dal coreografo americano Anthony Heinl (ex Momix), alla guida della compagine coreutica insieme alla danzatrice e coreografa italiana Nadessja Casavecchia.

eVolution dance theater è diventata famosa in Italia e nel mondo per produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età. Gli artisti che compongono la compagnia sono selezionati fra danzatori, illusionisti, contorsionisti, ginnasti in grado di portare in scena spettacoli eleganti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante. Il repertorio della compagnia si compone di numerosi titoli a serata intera: Firefly, Electricity, Black & Light, Night Garden, The Magic of Light, Blu Infinito.

Regolarmente impegnata in tour internazionali, eVolution dance theater si esibisce in Brasile, Cina, Colombia, Francia, Israele, Germania, Lussenburgo, Macao, Olanda, Svizzera, Spagna, ecc. Non da meno, la selezione musicale di COSMOS è una vera e propria fusione dinamica di suoni elettronici, ambient e orchestrali, che accompagna i movimenti fluidi e potenti dei danzatori, creando un’esperienza sensoriale immersiva. Per gli amanti della danza e dell’arte contemporanea, COSMOS rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia e il mistero dei “nostri universi”, una lente attraverso cui sognare e stupirsi.

L’83ª stagione della Camerata è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.

Biglietti in vendita da € 22 a € 25 presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), anche con Carte Culture e Carta Docente, e online sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it. Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso la Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908). In vendita anche gli abbonamenti: Intera Stagione (12 spettacoli) da € 60 a € 300, Solo Musica (9 spettacoli) da € 142 a € 193.