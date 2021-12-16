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Vaccini anti corona virus per bambini fra 5 ed 11 anni, da oggi anche in Puglia Bari, il via in mattinata (con stelle di Natale al pediatrico). A Taranto nel pomeriggio. Torre Santa Susanna: troppi contagi, stop a presenza di bambini a manifestazioni al chiuso

16 Dicembre 2021
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Ieri i primi sei bambini sono stati sottoposti a somministrazione allo “Spallanzani” di Roma. Da oggi i vaccini pediatrici anti corona virus vengono somministrati anche nel resto d’Italia. Per ciò che concerne la Puglia, questa fase della campagna vaccinale viene aperta a Bari in mattinata.  Le varie aziende sanitarie locali hanno organizzato i calendari di somministrazioni che avvengono prettamente nelle scuole.  A Taranto il via oggi pomeriggio. Nella provincia ionica il potenziale è di 26439 bambini.

La dose di somministrazione è Pfizer, un terzo di quella usata per gli adulti. Seconda somministrazione dopo tre settimane. Vaccinazione su base volontaria.

A Torre Santa Susanna preoccupa l’incremento di contagi nell’infanzia. Ordinanza del sindaco: divieto di presenza di bambini alle manifestazioni al chiuso.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Con la partenza delle baby vaccinazioni in Puglia arrivano le stelle di Natale in corsia per i bambini e le loro famiglie, un gesto di vicinanza all’avvio della campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica.

L’iniziativa è di Coldiretti Puglia, giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 9,30, all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con i giovani agricoltori e i florovivaisti di Coldiretti che coloreranno l’ambulatorio per le baby vaccinazioni con le stelle di Natale, in dono alle famiglie che hanno deciso sin da subito di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni contro il Covid-19.

Un impegno per sostenere l’accelerazione della campagna vaccinale nel momento in cui l’avanzare dei contagi minaccia nuovamente la salute dei cittadini. Il supporto alla rete nazionale organizzata dal Commissario Straordinario all’Emergenza Generale Francesco Paolo Figliuolo è reso possibile, grazie alla presenza capillare sul territorio della Coldiretti con 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy.

(immagine: diffusa dal ministero della Salute)


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