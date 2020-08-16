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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Emiliano: da chiusura discoteche danno gravissimo, chiesto sostegno Reazione del presidente della Regione Puglia all'ordinanza

16 Agosto 2020
michele emiliano assemblea

La Regione Puglia ha richiesto che al nuovo provvedimento di chiusura delle discoteche “segua da parte del governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli artisti del settore”. È quanto afferma il governatore Michele Emiliano, aggiungendo: “È bene che voi sappiate che questo lockdown provocherà danni economici rilevantissimi”. (tgcom24)


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