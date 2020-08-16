La Regione Puglia ha richiesto che al nuovo provvedimento di chiusura delle discoteche “segua da parte del governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli artisti del settore”. È quanto afferma il governatore Michele Emiliano, aggiungendo: “È bene che voi sappiate che questo lockdown provocherà danni economici rilevantissimi”. (tgcom24)