Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Regione Puglia compie un importante passo nella tutela del proprio patrimonio vitivinicolo con la pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 20 febbraio 2025 e tenuto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Nel primo elenco, pubblicato con la DDS n. 257 del 09.06.2026, sono stati riconosciuti oltre 13 ettari di superfici identificate come vigneti storici e eroici, individuati nei comuni di Putignano e Locorotondo, in provincia di Bari, Manduria, in provincia di Taranto, e San Marco La Catola e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia. Si tratta di aree che custodiscono un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di straordinario valore, testimonianza della lunga tradizione vitivinicola pugliese e delle pratiche colturali che hanno caratterizzato il territorio nel corso di interi secoli.

“La pubblicazione del primo Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione della nostra identità rurale e vitivinicola. Questi vigneti – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli – custodiscono un patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni. Salvaguardare queste superfici significa non solo proteggere la memoria storica della viticoltura pugliese, ma anche sostenere le comunità che continuano a prendersene cura con passione e competenza”.

La tutela dei vigneti eroici e storici trova fondamento nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, che all’articolo 7 promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o caratterizzate da particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

L’elenco regionale è finalizzato a individuare e valorizzare le superfici vitate che presentano specifiche caratteristiche di eroicità o storicità. In particolare, sono definiti eroici i vigneti che possiedono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui pendenze elevate, altitudini superiori ai 500 metri sul livello del mare, sistemazioni su terrazze e gradoni o localizzazione nelle piccole isole. Sono invece considerati storici i vigneti che dimostrano la presenza di una superficie vitata antecedente al 1960 e che conservano elementi tradizionali quali l’alberello pugliese o sistemazioni idraulico-agrarie e terrazzamenti di particolare pregio paesaggistico.

L’iscrizione nell’Elenco assume inoltre particolare rilevanza ai fini del riconoscimento del sostegno economico previsto dall’Intervento SRA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023/2027) della Regione Puglia.

Il requisito dell’iscrizione dovrà essere posseduto, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2026 e mantenuto continuativamente fino al 31 dicembre 2028 compreso, pena la decadenza dai benefici concessi.

Per approfondire le modalità di riconoscimento dei vigneti storici e eroici si rimanda alla pagina dedicata sul portale Agricoltura della Regione Puglia https://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/vigneti-eroici-o-storici

(foto: tratta da pubblicazione Regione Puglia)