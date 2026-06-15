Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Carlantino:

Graziano Coscia, sindaco di Carlantino, è intervenuto ieri, mercoledì 10 giugno, a un importante momento di incontro istituzionale sulle Aree Interne tenutosi a Contursi Terme, nel Salernitano. Invitata all’evento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in apertura dei lavori, ha fatto giungere un messaggio di ringraziamento, con gli auguri di buon lavoro ai sindaci, agli amministratori regionali e provinciali e alle associazioni dei tanti comuni meridionali che hanno partecipato al focus. Ospiti d’eccezione della giornata salernitana sono stati Nicola Armentano, consigliere comunale della città di Firenze, e l’onorevole Michele Gubitosa.

Fra i partecipanti, anche il sindaco di Contursi Terme e padrone di casa, Antonio Briscione, il presidente dell’Associazione “Svimar”, Giacomo Rosa e Antonio De Pandis, presidente della “Federazione Sud”. L’incontro è stato incentrato sull’importante documento denominato “Manifesto Marzano Appio”, un progetto programmatico volto a delineare strategie di crescita, di sviluppo e di rilancio per tutti i territori marginali del Meridione d’Italia. Il documento prevede un sistema di fattiva e concreta collaborazione fra gli enti e un serio confronto costruttivo sulle politiche di coesione territoriale. Un vero e proprio invito a fare rete e a costruire un sistema per uscire dall’isolamento e dall’impoverimento sociale, demografico ed economico affinché le aree interne si trasformino da territori isolati a motori di ricchezza del Mezzogiorno e dell’Italia intera. Il focus è stato organizzato dall’Associazione “Svimar” (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne) e dalla “Federazione Sud” (Associazione Civiche del Sud).

“Carlantino, in questi anni, grazie alle tante battaglie intraprese, è diventato un paradigma della lotta delle aree interne per passare dalla marginalità al rilancio”, ha spiegato il sindaco Coscia. “Le nuove tecnologie ci offrono nuovi strumenti per contrastare la marginalità. Fare rete, però, resta fondamentale, perché esigenze e problemi che affrontiamo sono simili, ma ogni territorio ha le sue specificità, lo scambio di esperienze e buone pratiche è essenziale per riuscire a vincere la difficilissima sfida contro lo spopolamento”.

Il focus ha anticipato il laboratorio politico e programmatico previsto per il 27 giugno a Maratea, in provincia di Potenza, un progetto denominato “Manifattura delle Idee” che ha come obiettivo la costruzione di proposte capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali grazie anche alla partecipazione di importanti personaggi di rilevanza nazionale della società, dell’economia e della cultura.