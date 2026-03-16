Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito:

“Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Non c’è un medico sanitario che garantisca al paese questo diritto.” Parole di Palma Maria Giannini, sindaca di Celledi San Vito, che ce l’ha con l’Asl Foggia. Parole riportate in un comunicato stampa. Nel documento si fa riferimento ad una scadenza che l’azienda sanitaria locale avrebbe dovuto rispettare, il 9 gennaio scorso, riferita ad una sollecitazione della Regione Puglia che aveva così accolto le precedenti lamentele della sindaca. Secondo la quale, né il 9 gennaio né nei giorni successivi, compreso oggi, non è successo niente.

“In paese manca la presenza ambulatoriale del medico di base. O meglio, ci sarebbe pure, ma la dottoressa Barbara Del Grosso, pur avendo in carico i pazienti residenti nel borgo, non garantisce la sua presenza ambulatoriale a Celle di San Vito se non per le emergenze, richiedendo agli stessi pazienti di recarsi presso l’ambulatorio di Castelluccio Valmaggiore” è scritto nel comunicato diffuso dal Comune meno popolato della Puglia, 144 abitanti. “La maggior parte della cittadinanza cellese è composta da anziani, spesso sprovvisti di mezzi di trasporto e, nella maggior parte dei casi, senza alcun familiare in grado di accompagnarli”, ha spiegato la sindaca. “Il Comune di Celle di San Vito da molto tempo ha messo a disposizione del medico di base una struttura all’interno del Municipio, a titolo completamente gratuito, accollandosi anche le spese per le utenze.”

Lo scorso novembre, Palma Maria Giannini scrisse all’assessorato regionale alla Salute “per denunciare tale situazione e chiedere la presenza ambulatoriale del medico di base, anche con un’apertura limitata, al fine di assicurare un servizio minimo ma effettivo, nel solco di una continuità assistenziale che rispetti il diritto alla salute dei cittadini.” Da lì “la Regione Puglia, nella persona di Antonella Caroli, dirigente della sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria ha intimato alla direzione generale dell’Asl di Foggia, tramite una lettera ufficiale, di provvedere entro e non oltre il 9 gennaio 2026 a garantire l’assistenza primaria nel comune di Celle di San Vito aprendo una sede di riferimento di AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) presso il comune cellese a copertura di tutti o alcuni giorni feriali.” Tuttora “non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte della direzione generale dell’Asl di Foggia” ha dichiarato la sindaca Giannini. “Stiamo vivendo una situazione di gravissimo disagio. La mia comunità, già fortemente penalizzata dalla carenza di altri servizi pubblici essenziali, non può subire ulteriori privazioni in un ambito così delicato come quello della salute. Senza dimenticare che l’articolo 32 della Costituzione italiana sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e l’accesso alle cure per tutti i cittadini.”