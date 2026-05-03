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4 Maggio 2026
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I due dispersi pugliesi: da oltre un mese il 53enne nel crollo del ponte in Molise, da venerdì il surfista nel mare salentino Ricerche

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Da venerdì sono in corso le ricerche in mare del 39enne Mimmo Piepoli, di Erchie, disperso al largo di Porto Cesareo mentre faceva kitesurf. Finora è stata recuperata solo la vela, le ricerche sono state estese fino al largo della Calabria.

Da più di un mese, dalla mattina del 2 aprile, è disperso Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, che mentre percorreva in automobile il ponte della strada statale 16 sul fiume Trigno ne è stato travolto. Il maltempo ha causato il crollo del ponte in territorio di Montenero di Bisaccia. Dopo settimane di ricerche anche in un territorio di mare di dieci chilometri di mare il massimo risultato ottenuto è stato il rinvenimento della targa della macchina e il parafango. Ora le ricerche vanno avanti in modo selettivo.

 

 

 


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