L’attesa per conoscere i nomi dei dieci assessori regionali sta, giocoforza, finendo. La norma impone al presidente un termine dalla sua proclamazione per comporre l’esecutivo: termine che scadrà domani.

Secondo varie ricostruzioni non sarà nella nuova giunta della Regione Puglia il presidente dell’ultimo decennio, Michele Emiliano. Per lui è pronto un incarico come consulente giuridico, nell’ambito del gruppo di nove esperti di cui si avvarrà il presidente in carica Antonio Decaro. In quanto agli assessori, otto saranno scelti fra i consiglieri appena proclamati, due saranno esterni, come prevede la norma.