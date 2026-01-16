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2 Maggio 2026
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Giunta Decaro, ultime ore di attesa: Emiliano verso il ruolo di consigliere giuridico del presidente Regione Puglia

16 Gennaio 2026
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L’attesa per conoscere i nomi dei dieci assessori regionali sta, giocoforza, finendo. La norma impone al presidente un termine dalla sua proclamazione per comporre l’esecutivo: termine che scadrà domani.

Secondo varie ricostruzioni non sarà nella nuova giunta della Regione Puglia il presidente dell’ultimo decennio, Michele Emiliano. Per lui è pronto un incarico come consulente giuridico, nell’ambito del gruppo di nove esperti di cui si avvarrà il presidente in carica Antonio Decaro. In quanto agli assessori, otto saranno scelti fra i consiglieri appena proclamati, due saranno esterni, come prevede la norma.


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