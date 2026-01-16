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Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia, il presidente e il leggero ritardo nella presentazione: "siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d'attesa" (Pentassuglia, Sanità)

16 Gennaio 2026
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Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale. Otto di loro sono componenti del consiglio regionale e gli altri due esterni, secondo la norma. Sette su dieci sono debuttanti (Leo, Pentassuglia e Piemontese e tornano nell’esecutuvo con deleghe diverse).

Il presidente e il leggero ritardo, venti minuti circa, nella presentazione: “siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d’attesa” (Donato Pentassuglia, assessore alla Sanità).

 

La giunta della Regione Puglia

Antonio Decaro – presidente

Cristian Casili – vicepresidente

—–

Cristian Casili – Welfare, Sport

Debora Cilento – Ambiente

Eugenio Di Sciascio – Sviluppo economico, Lavoro

Sebastiano Leo – Bilancio

Marina Leuzzi – Urbanistica

Silvia Miglietta – Cultura

Francesco Paolicelli – Agricoltura

Donato Pentassuglia – Salute

Raffaele Piemontese – Infrastrutture

Graziamaria Starace – Turismo

(si ringrazia Donatella Lopez) 

 

 


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