Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale. Otto di loro sono componenti del consiglio regionale e gli altri due esterni, secondo la norma. Sette su dieci sono debuttanti (Leo, Pentassuglia e Piemontese e tornano nell’esecutuvo con deleghe diverse).
Il presidente e il leggero ritardo, venti minuti circa, nella presentazione: “siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d’attesa” (Donato Pentassuglia, assessore alla Sanità).
La giunta della Regione Puglia
Antonio Decaro – presidente
Cristian Casili – vicepresidente
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Cristian Casili – Welfare, Sport
Debora Cilento – Ambiente
Eugenio Di Sciascio – Sviluppo economico, Lavoro
Sebastiano Leo – Bilancio
Marina Leuzzi – Urbanistica
Silvia Miglietta – Cultura
Francesco Paolicelli – Agricoltura
Donato Pentassuglia – Salute
Raffaele Piemontese – Infrastrutture
Graziamaria Starace – Turismo
(si ringrazia Donatella Lopez)