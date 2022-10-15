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Multe ai no vax, rischio rottamazione: Lopalco, sarebbe un’ingiustizia Epidemiologo

15 Ottobre 2022
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“Sarebbe il solito errore. Un’ingiustizia per chi ha pagato. Una seconda ingiustizia verso coloro che si sono vaccinati spinti dalla sanzione. Un segnale di accondiscendenza verso chi non si è vaccinato infischiandosene del valore sociale della vaccinazione in corso di pandemia. Possiamo anche discutere sul valore di una sanzione per convincere i cittadini a vaccinarsi ma una volta che lo Stato intraprende quella strada non va fatta retromarcia”. Questo il commento,  riportato da La Stampa, da parte di Pier Luigi Lopalco. L’epidemiologo, consigliere ed ex assessore regionale della Puglia, è così intervenuto rispetto alla prospettiva di azzeramento delle multe nei confronti dei no vax. Sono circa in milione le cartelle che l’Agenzia delle Entrate, tramite del ministero della Salute, deve ancora inviare entro il 30 novembre. Cento euro ciascuna per chi, over 55, rifiutava il vaccino anti corona virus. Senonché il nuovo imminente governo potrebbe (molto probabilmente) decidere di non gravare troppo sulle economie delle famiglie e così anche i cento euro potrebbero andare in cavalleria, con una rottamazione di cartelle. Con buona pace di chi, rispettando le regole e gli altri, si è vaccinato.

 

 

 

 

 

 

 

 


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