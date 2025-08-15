Di Tony Maselli:

Giovanni Faniuolo, 46 anni, era con i fratello titolare dell’azienda di famiglia operante da 150 anni nelle luminarie. Stamattina, per cause da dettagliare, l’uomo che era impegnato nell’installazione di un impianto a Valenzano per la festa di San Rocco è caduto al suolo da diversi metri di altezza ed è morto.

Era stato impegnato recentemente nell’installazione delle luminarie per la festa patronale di Martina Franca.

Nel ferragosto nero in Puglia, gli incidenti mortali sul lavoro sono due.

A Valenzano i festeggiamenti per San Rocco sono stati sospesi.

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