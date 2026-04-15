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15 Aprile 2026
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Nuovo appello della figlia di Domenico Racanati alle istituzioni. “È lì e merita di essere trovato.”

Si fa strada fra le ipotesi che l’auto con il corpo dell’uomo sia sotto la campata distrutta e crollata, per l’impeto dell’acqua del fiume Trigno.

“Un’ipotesi” scrive Angelica “che, se confermata, rende ancora più urgente un intervento deciso e tempestivo per la rimozione dei detriti. Senza un’azione rapida, il rischio è che mio padre resti lì, nascosto e dimenticato, come se la sua vita non avesse valore. Questo è qualcosa che non possiamo accettare. Per questo rivolgiamo un appello forte e diretto alle autorità competenti, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutte le istituzioni coinvolte nelle operazioni: accelerate le ricerche, fate tutto ciò che è possibile, non fermatevi. Non si tratta soltanto di una questione tecnica. È una questione di rispetto. È una questione di dignità. È una questione di umanità. Mio padre non è un numero né un semplice caso da archiviare. È una persona, è una vita, è parte della mia famiglia. A chi ha il potere di decidere, chiediamo di agire subito. A chi legge, chiediamo di non restare indifferente: condividete questo appello, aiutateci a non far calare il silenzio. Finché non avremo risposte, non ci fermeremo. Ridateci mio padre!”


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