Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:



Ringrazio i colleghi della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia che mi hanno riconfermato presidente. I ringraziamenti sono doppi perché dopo le assenze che hanno caratterizzato le altre Commissioni ordinarie (tranne la settima, la cui presidenza è sempre in quota minoranza) non mi è sfuggito il gesto di responsabilità che hanno dato con la loro presenza, perché la Commissione speciale fosse regolarmente istituita e quindi si possa convocare e continuare a svolgere l’importante lavoro, soprattutto sul piano della prevenzione, con un occhio di maggior attenzione verso gli adolescenti e giovani.

Auguri di buon lavoro anche ai colleghi Deborah Ciliento (PD), eletta vicepresidente, e Marco Galante (M5S), eletto segretario.