rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia: antimafia, Perrini confermato presidente della commissione Ciliento e Galante vice

15 Febbraio 2024
Screenshot 20240215 143756

Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

Ringrazio i colleghi della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia che mi hanno riconfermato presidente. I ringraziamenti sono doppi perché dopo le assenze che hanno caratterizzato le altre Commissioni ordinarie (tranne la settima, la cui presidenza è sempre in quota minoranza) non mi è sfuggito il gesto di responsabilità che hanno dato con la loro presenza, perché la Commissione speciale fosse regolarmente istituita e quindi si possa convocare e continuare a svolgere l’importante lavoro, soprattutto sul piano della prevenzione, con un occhio di maggior attenzione verso gli adolescenti e giovani.

Auguri di buon lavoro anche ai colleghi Deborah Ciliento (PD), eletta vicepresidente, e Marco Galante (M5S), eletto segretario.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione