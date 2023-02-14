DI Nino Sangerardi:

Ultimi decreti Legge ratificati dal Parlamento, a proposito del futuro dell’Eipli(ente per lo sviluppo e irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia, organismo pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), prescrivono che la nuova società di gestione dovrà essere costituita entro l’anno 2023. Una compagine per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all’indirizzo e controllo dei Ministeri di riferimento.

In attesa del nuovo sodalizio forse è utile ricordare che Eipli nasce con provvedimento n.281 dell’anno 1947 firmato dal Capo provvisorio dello Stato.

Gestito da tredici commissari straordinari dal 1979 al 2010. Durante il 2011 viene soppresso con decreto Legge e messo in stato di liquidazione.

In data 20 settembre 2017 il Ministro delle politiche agricole e forestali,Maurizio Martina(Pd), proroga di un anno al dr. Antonio Lerario,dirigente Servizio Controlli della Regione Puglia, l’incarico di commissario dell’Eipli.

Arriva il 5 ottobre 2018 e Gian Marco Centinaio(Lega Salvini,governo M5S-Lega),Ministro delle politiche agricole forestali e del turismo, designa l’ennesimo commissario : dr. Antonio Altomonte,commercialista di Potenza “ dal cui curriculum vitae si evincono i requisiti professionali e le esperienze acquisite utili a ricoprire la suddetta carica “.

Nel corso di dicembre 2019 il Ministro delle politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova(Italia Viva) dall’elenco di candidati che hanno partecipato al bando pubblico assegna la carica di ulteriore commissario alla dr.ssa Antonella Guglielmetti,residente a Domodossola(Piemonte),commercialista,il 27 aprile 2017 insediata dal Governo presieduto da Matteo Renzi(Pd) nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane spa con scadenza dicembre 2019.

La mansione del commissario Guglielmetti ha la durata di 365 giorni e pertanto terminata il 20 dicembre 2020.

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli (M5S), il 7 ottobre 2021 sceglie il nuovo Commissario liquidatore dell’Eipli : prof. Nicola Fortunato, laurea con lode in Economia e Commercio, professore Associato in Diritto Tributario presso Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici e economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi di Bari; durata dell’incarico, un anno.

Incarico commissariale stante la scadenza in prorogatio dell’ultimo commissario dr.ssa Antonella Guglielmetti, e visto che la nuova società prescritta dalla Legge di Bilancio dello Stato anno finanziario 2021 “… non risulta allo stato ancora costituita”.

Il 15 novembre 2022 al prof. Fortunato subentra l’ulteriore commissario liquidatore nominato dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida(Fratelli d’Italia) : avvocato Luigi Giuseppe Decollanz con studio professionale in Roma e Bari, rappresentante locale della American Chamber of Commerce in Italy, Founder and Managing Partner del Network Legal Unity(Decollanz Perchinunno Amendolito) con sedi in Bari Roma e New York.

Si rammenta che Eipli detiene otto dighe,quattro traverse idriche, le sorgenti del Tara e centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione con una capacità potenziale di accumulo regolazione e vettoriamento pari a un miliardo di metri cubi d’acqua ogni anno.

Fornisce all’ingrosso acqua non trattata per usi potabili a Acquedotto Pugliese spa,Acquedotto Lucano spa,Consorzio Jonio Casentino di Calabria, per usi irrigui a nove Consorzi di bonifica delle Regioni Puglia,Campania e Basilicata e per usi industriali all’ex Ilva-Arcelor Mittal di Taranto,Acquedotto Pugliese spa e altri utenti minori.

Si vocifera di una debitoria,in capo all’Eipli, di circa settanta milioni di euro.