Quanto riportato è tratto dal resoconto di Repubblica. Innanzitutto il numero dei casi nell’ambito del focolaio che si è originato nell’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare: ai 13 della prima fase di tamponi si aggiungono i 108 del resoconto diffuso dall’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Inoltre si prospettano altri duecento tamponi. Il sindaco Domenico Vitto, che sabato ha emanato un’ordinanza (fra l’altro, obbligo di mascherina nell’intero territorio) tiene oggi un vertice con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.