Appena eletti, due amministratori comunali sono stati minacciati in Puglia.

Flavio Filoni, nuovo sindaco di Galatone, ha subìto un messaggio su social network con preannuncio di un proiettile, nel corpo del messaggio. Presenterà querela.

Giovanni Basta, eletto consigliere comunale di Martina Franca nella maggioranza a sostegno del nuovo sindaco Gianfranco Palmisano che sarà proclamato domani alle 16, ha rinvenuto due lettere contenenti minacce, anche di morte. Indagine dei carabinieri. Per l’esponente politico non è la prima minaccia subita: alcuni anni fa venne imbrattato con scritte minatorie l’esterno del suo studio professionale. Questa deprecabile pratica va fermata.