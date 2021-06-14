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8 Maggio 2026
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Mercantile in arrivo a Taranto, a bordo il corpo del comandante morto due mesi fa Decesso verosimilmente per corona virus, in vari porti nel mondo negato lo sbarco

14 Giugno 2021
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Due mesi fa, il 13 aprile, il comandante della nave portacontainer morì, a bordo del mercantile, probabilmente a causa del corona virus. Il corpo giace, da allora, in una cella frigorifera dell’imbarcazione che,  nella navigazione, è stata finora gravata, in vari porti del mondo, dal diniego allo sbarco del corpo.

Avverrà nelle prossime ore, probabilmente la prossima notte, all’arrivo a Taranto dove lo sbarco è stato autorizzato e dove sono in procinto di giungere dalla Liguria anche la moglie ed il figlio del 62enne oltre all’automezzo del trasporto funebre della salma.


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