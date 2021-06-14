rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

La Puglia è zona bianca In vigore l'ordinanza del ministro della Salute

14 Giugno 2021
Screenshot 20210611 181728

La Puglia è da oggi zona bianca. Metà della popolazione italiana è in aree con le minori restrizioni. Fine del coprifuoco notturno, tra gli effetti dell’ordinanza del ministro della Salute.

Resta da osservare il distanziamento così come l’uso della mascherina. Si può consumare al chiuso in bar e ristoranti senza limiti di orari. Via a concerti,  attività sportive, aperti cinema. Per partecipare a feste e matrimoni: necessario essere vaccinati oppure essere guariti dal corona virus da non più di sei mesi oppure disporrdi esito negativo di un tampone risalente a non più di 48 ore prima dell’evento. Non ci sono limitazioni negli spostamenti in Italia fra regioni in area bianca che sono attualmente tredici, compresa la Provincia di Trento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione