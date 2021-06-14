La Puglia è da oggi zona bianca. Metà della popolazione italiana è in aree con le minori restrizioni. Fine del coprifuoco notturno, tra gli effetti dell’ordinanza del ministro della Salute.

Resta da osservare il distanziamento così come l’uso della mascherina. Si può consumare al chiuso in bar e ristoranti senza limiti di orari. Via a concerti, attività sportive, aperti cinema. Per partecipare a feste e matrimoni: necessario essere vaccinati oppure essere guariti dal corona virus da non più di sei mesi oppure disporrdi esito negativo di un tampone risalente a non più di 48 ore prima dell’evento. Non ci sono limitazioni negli spostamenti in Italia fra regioni in area bianca che sono attualmente tredici, compresa la Provincia di Trento.