Di seguito il comunicato:

Si sono giocati i Giochi della gioventù di nuoto, specialità stile libero, primo posto per Isabella Del Vescovo, classe 3D, che porta l’I.C. A. R. Chiarelli, plesso Battaglini, sul gradino più alto del podio.

Un primo posto meritatissimo, complimenti alla nostra atleta che affronterà ora la prova Nazionale a Roma .

Ottimo anche il terzo posto per Michele Bellucci classe 3C nella specialità farfalla.

Grande soddisfazione e orgoglio per tutti i docenti e per la Dirigente Leporati dell’istituto Chiarelli di Martina Franca.