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Canosa di Puglia: ai Giochi della Gioventù una nuotatrice di Martina Franca guadagna la fase nazionale Oltre al risultato di Isabella Del Vescovo quello di Michele Bellucci

14 Aprile 2026
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Di seguito il comunicato:

Si sono giocati i Giochi della gioventù di nuoto, specialità stile libero, primo posto per Isabella Del Vescovo, classe 3D, che porta l’I.C. A. R. Chiarelli, plesso Battaglini, sul gradino più alto del podio.
Un primo posto meritatissimo, complimenti alla nostra atleta che affronterà ora la prova Nazionale a Roma .
Ottimo anche il terzo posto per Michele Bellucci classe 3C nella specialità farfalla.
Grande soddisfazione e orgoglio per tutti i docenti e per la Dirigente Leporati dell’istituto Chiarelli di Martina Franca.

LONA


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