Di seguito un comunicato diffuso da Fal:

Lunedì 14 aprile, a partire dalle 9,45, presso la stazione FAL di Modugno (via Torquato Tasso, 36) scolaresche dell’istituto ITT Nervi-Galilei di Altamura e giovani imprenditori di ANCE Bari e BAT visiteranno il cantiere per l’interramento del secondo binario della linea ferroviaria FAL a Modugno

Durante l’iniziativa, promossa dal gruppo giovani di ANCE Bari e Bat e Formedil-Bari, in collaborazione con Ing. Orfeo Mazzitelli S.r.l, si presenteranno le peculiarità ingegneristiche e le tecniche costruttive impiegate nella realizzazione dell’opera. Sarà possibile visionare, per la prima volta, l’imponente struttura di pali in fase di realizzazione, concepita per la protezione dello scavo, nonché lo scavo stesso nell’area in cui la paratia è già stata completata, oltre che le opere in calcestruzzo destinate alla costruzione dei muri di contenimento. L’intervento rappresenta un ulteriore step per il ricongiungimento delle due aree del comune di Modugno, storicamente separate dalla presenza dei binari FAL ed ex RFI.

Programma

9.30-9.45

Accoglienza e registrazione

9.45-10.00

Saluti e presentazione dell’iniziativa ‘Cantiere e scuola. Competenze in costruzione’:

Domenico Antonacci , presidente Giovani Imprenditori ANCE Bari e Bat

, presidente Giovani Imprenditori ANCE Bari e Bat Salvatore Matarrese , presidente Formedil-Bari

, presidente Formedil-Bari Saverio Loiudice, vicepresidente Formedil-Bari

10.00-10.30

Introduzione alla visita del cantiere:

Stefano D i Bello , direttore tecnico Ferrovie Appulo Lucane

, direttore tecnico Ferrovie Appulo Lucane Orfeo Mazzitelli , Ing. Orfeo Mazzitelli s.r.l, capogruppo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese appaltatore

, Ing. Orfeo Mazzitelli s.r.l, capogruppo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese appaltatore Fabrizio Palmiotti , AKKAD Architettura & Ingegneria s.r.l, direttore dei lavori

, AKKAD Architettura & Ingegneria s.r.l, direttore dei lavori Raffaele Giampetruzzi, AKKAD Architettura & Ingegneria s.r.l, coordinatore della sicurezza / coordinatore OICE Puglia

10.30-12.00

Visita al cantiere

12.00

Conclusioni