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Forte terremoto nel foggiano Magnitudo 4,7

14 Marzo 2025
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Epicentro in mare Adriatico, quindici chilometri a nord di San Nicandto Garganico. Poco prima delle 20 il forte terremoto: magnitudo 4,7. Il sisma è stato avvertito anche in altre zone della Puglia, fino a Bari, Taranto ed oltre ed anche in altre regioni. La scossa principale è stata seguita da uno sciame sismico.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Gli esiti dell’evento sismico registrato questa sera nel nord della Capitanata sono seguiti dal Dipartimento della Protezione civile regionale che si è messo subito in contatto con i comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio”. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che sta seguendo la situazione per la quale al momento, non sarebbero stati registrati danni o richieste di soccorso. Anche al NUE 112 non risultano al momento chiamate di emergenza. I volontari della provincia di Foggia stanno monitorando il territorio.


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