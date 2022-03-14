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8 Maggio 2026
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Tre suore morte, dieci feriti. Tratto di autostrada Candela-Cerignola ovest chiuso fino alle undici di sera Incidente, lo schianto del pullmino che rientrava in Puglia da Formia

14 Marzo 2022
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Tre suore morte nell’abitacolo, una sbalzata fuori. Dieci feriti, ricoverati in vari ospedali del foggiano. Pullmino schiantatosi in una scarpata dopo avere distrutto il guard-rail: automezzo fuori controllo forse per lo scoppio di uno pneumatico. Accaduto non lontano dal casello Cerignola ovest, sul tratto da Candela dell’autostrada A16. Tratto chiuso per circa cinque ore, fino alle undici di ieri sera. Il pullmino di un istituto religioso era di rientro in Puglia da Formia.


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