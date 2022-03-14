Tre suore morte nell’abitacolo, una sbalzata fuori. Dieci feriti, ricoverati in vari ospedali del foggiano. Pullmino schiantatosi in una scarpata dopo avere distrutto il guard-rail: automezzo fuori controllo forse per lo scoppio di uno pneumatico. Accaduto non lontano dal casello Cerignola ovest, sul tratto da Candela dell’autostrada A16. Tratto chiuso per circa cinque ore, fino alle undici di ieri sera. Il pullmino di un istituto religioso era di rientro in Puglia da Formia.
8 Maggio 2026Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta