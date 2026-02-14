Di seguito un comunicato diffuso da Alpaa:

ALPAA Puglia ha formalmente sollecitato l’intervento dell’Assessore regionale all’Agricoltura in merito ai gravi malfunzionamenti del portale UMA (Utenti Motori Agricoli), sistema attraverso cui le imprese agricole accedono al carburante agevolato indispensabile per le lavorazioni nei campi.

Il blocco e/o malfunzionamento della piattaforma sta impedendo la predisposizione e la validazione dei libretti necessari al rifornimento, lasciando numerose aziende nell’impossibilità di approvvigionarsi di gasolio agricolo in un momento cruciale dell’annata produttiva. Una criticità che non può essere sottovalutata, poiché incide direttamente sulla continuità delle attività aziendali e sulla capacità di programmare interventi agronomici che non possono essere rinviati.

Senza carburante, mezzi e trattori restano fermi, con ripercussioni immediate su semine, trattamenti e altre operazioni stagionali. Oltretutto, il perdurare del disservizio comporta che i produttori si sobbarchino interamente i costi derivanti dai ritardi, riorganizzazioni forzate e, in alcuni casi, dall’eventuale ricorso a carburante non agevolato, aggravando ulteriormente bilanci già messi a dura prova.

Tali oneri si aggiungono alle difficoltà legate all’aumento dei fattori produttivi, alle criticità climatiche e alle tensioni di mercato, con il rischio concreto di compromettere equilibri economici già fragili e di riflettersi negativamente sull’intera filiera agroalimentare regionale.

Dunque, ALPAA Puglia richiama l’attenzione sulla necessità di garantire strumenti digitali efficienti e procedure certe, affinché l’innovazione amministrativa sia realmente a servizio delle aziende e non diventi un fattore di blocco o di aggravio burocratico.

Confidiamo che la Regione voglia intervenire con la massima rapidità per ripristinare la piena funzionalità del portale e scongiurare effetti negativi che, se protratti nel tempo, potrebbero compromettere la regolare prosecuzione delle attività agricole sul territorio regionale.