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Puglia: 681474 positivi a test corona virus, incremento di 2238 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

14 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 febbraio 2022

2.238

Nuovi casi

27.842

Test giornalieri

15

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 617
Provincia di Bat: 173
Provincia di Brindisi: 173
Provincia di Foggia: 443
Provincia di Lecce: 632
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 2.244
96.359

Persone attualmente positive

741

Persone ricoverate in area non critica

64

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

681.474

Casi totali

8.324.021

Test eseguiti

577.676

Persone guarite

7.439

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 229.028
Provincia di Bat: 68.534
Provincia di Brindisi: 63.773
Provincia di Foggia: 106.484
Provincia di Lecce: 113.433
Provincia di Taranto: 93.025
Residenti fuori regione: 4.953
Provincia in definizione: 2.244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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