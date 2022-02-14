Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 617
Provincia di Bat: 173
Provincia di Brindisi: 173
Provincia di Foggia: 443
Provincia di Lecce: 632
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 2.244
96.359
Persone attualmente positive
741
Persone ricoverate in area non critica
64
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 229.028
Provincia di Bat: 68.534
Provincia di Brindisi: 63.773
Provincia di Foggia: 106.484
Provincia di Lecce: 113.433
Provincia di Taranto: 93.025
Residenti fuori regione: 4.953
Provincia in definizione: 2.244