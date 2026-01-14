Si richiesta dei sindacati la task force lavoro della Regione Puglia ha convocato le parti. L’incontro è fissato per il 29 gennaio.

Semat sud, azienda dell’indotto ex Ilva, ha annunciato il licenziamento di tutti i 218 dipendenti. Cessazione dell’attività a causa della crisi del colosso siderurgico. In un incontro risalente all’altro ieri i rappresentanti dei lavoratori avevano chiesto di prendere tempo e valutare la situazione data l’imminenza di un nuovo investitore. Ma l’impresa non ha accettato questa ipotesi.