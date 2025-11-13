Secondo quanto esaminato dalla commissione parlamentare sono quattro i candidati impresentabili al consiglio regionale della Puglia. Si tratta di Marcello Cocco, Pasquale Luperti, Paride Mazzotta e Antonio Ruggiero. Il primo, della lista “Alleanza civica per la Puglia”. Gli altri tre, di Forza Italia-Berlusconi-Partito popolare europeo-Lobuono presidente, candidati in varie circoscrizioni.

Mazzotta ha subito detto trattarsi di un errore di persona ad ha espresso sconcerto per la decisione della commissione parlamentare, chiedendo un’immediata rettifica. Analogamente si sono espressi Luperti e Ruggiero. Sottolineando, tutti, che un intervento del genere in piena campagna elettorale, infondato dal loro punto di vista, rappresenta una lesione d’immagine.

Non disponiamo tuttora di informazioni riguardo ad una presa di posizione del quarto candidato e, non appena disponibili, non esiteremo ovviamente a riferirne.