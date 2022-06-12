Di seguito il comunicato:



Un libro per parlare di futuro accolti in un grembo di Natura fatto di comunità, di bellezza, di contatto, di condivisione di emozioni e saperi visti, annusati, gustati e sentiti senza riserve. Ha queste prerogative il libro “L’uno accanto all’altro” realizzato dall’I.C. Giovanni XXIII di Martina Franca e presentato il 7 Giugno scorso presso il palazzo del Consiglio della Regione Puglia alla presenza del Responsabile alla Comunicazione Istituzionale Dott. Rocco De Franchi, del Funzionario Contatti Dott. Sergio Todisco, del Dirigente Dott.ssa Maria Blonda, della Collaboratrice del Dirigente Antonella Ignatti, della Funzione Strumentale Rapporti con l’Esterno e Referente Crowdfunding Cinzia Scura, del Presidente dell’Interclasse Quarta Giovanni Colucci, del presidente del WWF Trulli e Gravine Dott. Gianni Grassi, dell’APS “Ujùse” di Locorotondo nelle persone di Angela Conte, Michela Neglia e del fotografo autore delle immagini del libro Silvestro Simeone. Un testo, promosso e sponsorizzato dalla Regione Puglia, che concretizza quanto previsto dai Patti Educativi di Comunità, nel processo partecipato di pianificazione e programmazione finalizzato nel collegare più strettamente la scuola con le molteplici risorse del territorio in termini di ambiente e personale d’eccellenza nei vari ambiti professionali. Inclusivo, aperto alla vita, sorprendente, gioioso e profondamente radicato nella speranza, un racconto che non finisce e non si esaurisce, ma che incarna il senso del continuo divenire. Questo è quanto si vive nell’accarezzare le pagine di questo libro. È una Scuola, secondo quanto detto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Blonda che diventa connessa, viva e intraprendente, orientata alla cultura e alla conoscenza, alla cura dell’ambiente e delle persone; che ritrova il Tempo disteso per tornare ad incontrarsi! E’ il tempo finalmente del “quando ci si capisce”-“dell’uno accanto all’altro”