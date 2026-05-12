Di seguito il comunicato:

Il territorio teramano si prepara a vivere un momento di profonda riflessione sociale, anticipando i tempi per farsi trovare pronto a un appuntamento storico. Il prossimo 15 maggio, con un giorno d’anticipo rispetto alla prima Giornata Nazionale contro il Body Shaming, verranno inaugurate ad Alba Adriatica e Colonnella le “Panchine d’autore”. Una scelta simbolica e consapevole: far sì che il 16 maggio, nel giorno della ricorrenza ufficiale, queste opere siano già parte del paesaggio urbano e sociale, pronte per essere vissute e per lanciare il loro messaggio di inclusione a pieno ritmo.

Non si tratta di semplici arredi, ma di segni permanenti nati da un’idea dello stilista e fashion blogger Loris Danesi, da sempre sensibile alla difesa dei più deboli, e realizzati dall’artista Sabrina Piccioni. Il progetto, promosso da Arcagency Fashion Art in collaborazione con l’associazione Il Guscio, trasforma l’arte in uno scudo contro il pregiudizio. Su ogni seduta campeggia una ballerina curvy, icona di una bellezza che non accetta etichette, affiancata dal numero 1522, la linea nazionale antiviolenza, a ricordare che il supporto è sempre disponibile per chiunque si senta fragile o minacciato.

In questa missione di sensibilizzazione, il Centro Commerciale Val Vibrata ricopre un ruolo di primo piano come motore dell’iniziativa. La direttrice Denise Rossi, che da anni rinnova con determinazione il proprio impegno nel sociale, ha voluto fortemente che una di queste opere trovasse casa nella galleria, rendendola un presidio di solidarietà quotidiana.

«Il nostro centro – dichiara la direttrice Denise Rossi – è un cuore pulsante della comunità. Abbiamo voluto anticipare l’inaugurazione al 15 maggio proprio per far sì che, nella Giornata Nazionale, il messaggio di accoglienza sia già concreto e presente tra i nostri visitatori. Stare dalla parte dei più deboli significa per noi creare spazi dove nessuno debba sentirsi giudicato o solo: la panchina è un invito a fermarsi e a riscoprire il valore del rispetto reciproco».

L’evento si snoderà in due tappe fondamentali. Alle ore 11:00, l’inaugurazione partirà da Villa Flaiani ad Alba Adriatica, coinvolgendo gli studenti delle scuole locali. L’Assessore alla Cultura Francesca Di Matteo ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: «È un passo fondamentale per educare i ragazzi alla cultura dell’uguaglianza e al rifiuto di ogni forma di bullismo verbale; la panchina sarà un monito silenzioso ma potente per tutta la nostra cittadinanza».

Il momento clou si sposterà alle ore 16:00 proprio all’interno del Centro Commerciale Val Vibrata. A tenere a battesimo l’opera sarà l’attrice Nadia Rinaldi, madrina del progetto, affiancata dalla conduttrice Antonella Ciocca. Alla presenza delle autorità regionali e locali, verrà svelato un simbolo che invita alla sosta e al pensiero. Grazie a questo “anticipo” sul calendario, il 16 maggio le panchine saranno già lì: custodi silenziose di una nuova cultura che celebra l’unicità di ogni individuo, lontano da ogni stereotipo.