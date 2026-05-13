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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è in parte la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

codice giallo temporali eccetto salento

 

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