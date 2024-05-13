Di seguito il comunicato:

Al via a Rignano Garganico il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Foggia prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.628 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.945 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.

OPEN FIBER E LA SOSTENIBILITÀ

L’intervento su Rignano Garganico prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRA LARGA

«La connettività ultraveloce oggi è un bisogno primario per le esigenze di famiglie, professionisti, studenti e imprese e per la digitalizzazione del territorio – dice il sindaco Luigi Di Fiore -. Siamo soddisfatti dell’investimento di Open Fiber nel nostro Comune, che presto avrà un’infrastruttura di telecomunicazioni con le stesse potenzialità di quelle presenti nelle grandi città e in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e il business di chi investe a Rignano Garganico, rendendola più innovativa e tecnologicamente avanzata».

«L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità – spiega Maria Pina Coscia, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola -. Un progetto strategico che, attraverso la collaborazione dell’Amministrazione comunale e i suoi uffici, porterà la fibra ottica e le sue potenzialità in quasi duemila unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e imprenditoriali nelle quali con frequenza si utilizza Internet per lo svago e il lavoro».

IL PIANO ITALIA A 1 GIGA

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia.

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.