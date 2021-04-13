Di Francesco Santoro:



«Abbiamo esaurito i vaccini Pfizer e Moderna; la consegna prevista per domani pomeriggio deve essere anticipata per non fermare la poderosa macchina vaccinale messa in funzione». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che annuncia di aver inviato una lettera al commissario per la campagna vaccinale, generale Figliuolo, per informarlo della situazione e chiedergli di intervenire. «Da sabato ad oggi abbiamo somministrato oltre 84mila dosi di vaccino, rispettando il target di 20mila dosi al giorno- prosegue Emiliano-. La scorsa settimana è stata vaccinata la quasi totalità dei 10mila pazienti della rete oncologica pugliese in trattamento (per alcuni di loro dobbiamo attendere i tempi legati alla terapia), grazie ai centri specialistici che in alcuni casi hanno lavorato dalla mattina sino a mezzanotte». E ancora, «abbiamo messo in sicurezza i bambini più fragili e con disabilità grave sino ai 16 anni, vaccinando oltre 15mila caregiver e familiari conviventi per creare una protezione intorno ai più piccoli che, per età, non possono ricevere direttamente la dose. Ventiduemila pugliesi affetti da malattie rare stanno ricevendo la prima dose, proprio oggi ho incontrato centinaia di loro in videoconferenza per verificare direttamente come stanno andando le cose. Anche la grande squadra dei medici di famiglia è al lavoro per raggiungere gli over 80 a domicilio e i pazienti fragili».

Il governatore fornisce precisazioni in relazione al calendario delle vaccinazioni: «Si procede in ordine cronologico: ieri abbiamo vaccinato i 79enni, oggi i 78enni, domani mercoledì 14 aprile 77 e 76enni, giovedi 75 e 74enni, venerdì 74 e 73enni, sabato 72 e 71enni, domenica 70 e 69enni. Nella settimana successiva arriveremo a vaccinare la platea dei 60enni».

Quanto alla situazione epidemiologica, invece, «se l’andamento dei contagi rimanesse stabile, tra 7 giorni in Puglia ci aspettiamo di scendere sotto i 200 casi per 100.000 abitanti e tra 14 giorni sotto i 150 casi per 100.000 abitanti- afferma Emiliano-. Ma il nostro obiettivo dev’essere quello di far abbassare ancora di più la curva, per ridurre al minimo il carico di malattia: questo potrà accadere solo se continueremo, anche nei prossimi giorni, quando verosimilmente le restrizioni verranno allentate anche in Puglia, a mantenere la massima attenzione verso il rispetto delle misure di prevenzione, e a non dare occasione al virus di continuare a diffondersi attraverso i contatti».