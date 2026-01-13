Nella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all’esterno di Aigi, l’associazione degli imprenditori dell’indotto ex Ilva. Ieri si è svolto il confronto tra azienda e sindacati a Taranto. Un confronto che non lascia per ora grandi aspettative.
Semat Sud, azienda appaltatrice di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ha annunciato nel periodo natalizio che è imminente l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Vanno a casa 218 lavoratori. Motivo: la crisi del siderurgico provoca un calo di commesse insostenibile. L’azienda procederà così: cassa integrazione straordinaria per i 218 dipendenti fino al 31 dicembre. Poi fine.
I sindacati hanno controproposto di verificare quanto accadrà verosimilmente a breve: l’ingresso dell’investitore che rileverà il colosso siderurgico. Cassa integrazione straordinaria sì ma attendiamo gli eventi, non il licenziamento in massa.
Semat sud resta sulle sue posizioni.
I sindacati chiedono ora l’intervento della task force lavoro della Regione Puglia.