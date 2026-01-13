rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a Taranto

13 Gennaio 2026
IMG 20260113 053155

Nella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all’esterno di Aigi, l’associazione degli imprenditori dell’indotto ex Ilva. Ieri si è svolto il confronto tra azienda e sindacati a Taranto. Un confronto che non lascia per ora grandi aspettative.

Semat Sud, azienda appaltatrice di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ha annunciato nel periodo natalizio che è imminente l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Vanno a casa 218 lavoratori. Motivo: la crisi del siderurgico provoca un calo di commesse insostenibile. L’azienda procederà così: cassa integrazione straordinaria per i 218 dipendenti fino al 31 dicembre. Poi fine.

I sindacati hanno controproposto di verificare quanto accadrà verosimilmente a breve: l’ingresso dell’investitore che rileverà il colosso siderurgico. Cassa integrazione straordinaria sì ma attendiamo gli eventi, non il licenziamento in massa.

Semat sud resta sulle sue posizioni.

I sindacati chiedono ora l’intervento della task force lavoro della Regione Puglia.

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione